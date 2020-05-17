 محكمة إيرانية تأمر بسجن خبيرة فرنسية - إيرانية فى العلوم الإنسانية - بوابة الشروق
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محكمة إيرانية تأمر بسجن خبيرة فرنسية - إيرانية فى العلوم الإنسانية

طهران - د ب أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 6:48 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 6:48 ص

أصدرت محكمة ثورية إيرانية حكما بالسجن لـ6 سنوات على فاريبا عدلخاه العالمة الفرنسية الإيرانية فى العلوم الإنسانية / الانثروبولوجيا /، وذلك حسبما كتب محاميها على تويتر اليوم السبت.

وتم اتهامها بتعريض الأمن القومي للخطر ونشر دعاية مناهضة للنظام.

وأدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان القرار بشدة. وقال إن الحكم لا يستند إلى حقائق، ووصفه بأنه حكم له طبيعة سياسية.

وطلب لو دريان من السلطات الإيرانية الإفراج عن عدلخاه على الفور.

وتم اعتقال عدلخاه وزميلها، الذي صار زوجها لاحقا، العالم الفرنسي رولان مارشال، في مطار طهران في يونيو 2019 بتهمة نشر دعاية معادية للنظام.

وأثناء تبادل سجناء بين باريس وطهران في مارس، تم أطلق سراح مارشال /64 عاما/، بعدما قضى تسعة أشهر ونصف في السجن وتم السماح له بالعودة إلى باريس، إلا أن زوجته بقيت في السجن.


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