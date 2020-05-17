خدمات البترول تؤجل تسلّم طائرتين بتكلفة 30 مليون دولار

أجلت شركة خدمات البترول الجوية التابعة لوزارة البترول تسلّم 2 طائرة جديدة كان مقررا تسلّمهما خلال شهر مارس الماضى بتكلفة 30 مليون دولار، تبعا لتصريحات مصدر مسئول فى الشركة.

قال المصدر لـ «مال وأعمال الشروق» إن وقف حركة الطيران بسبب انتشار مرض كورونا أضطر الشركة إلى تأجيل تسلّم الطائرتين إلى شهر يونيو المقبل.

واتخذت الدولة عدة اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ابرزها حظر حركة الطيران.

وتعاقدت شركة خدمات البترول الجوية على شراء الطائرتين خلال شهر ديسمبر الماضى على هامش معرض إيجبس للبترول.

وتمتلك الشركة 44 طائرة هيلكوبتر تستخدم فى خدمات نقل الركاب التى تعمل فى حقول البترول.