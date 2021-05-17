دراسة: الإفراط في النوم لا يسبب أي أضرار للإنسان

أظهرت دراسة جديدة أن الإفراط في النوم وطول ساعاته لا يسبب أي أضرار للإنسان.

وقالت الدكتورة مونيكا هاك الخبيرة في أبحاث النوم بجامعة هارفارد الأمريكية إن طول ساعات النوم له تأثير مفيد على عدد من الأنظمة البيولوجية، على سبيل المثال انخفاض ضغط الدم، وانخفاض الحساسية للألم، وتحسن حساسية الأنسولين.

وقالت الدكتور فيفيان أباد الخبيرة في جامعة ستانفورد الأمريكية إنه "بالنسبة لمعظم البالغين، نوصي بالنوم لمدة 7-8 ساعات، والرسالة الرئيسية هي الحصول على قسط كافٍ من النوم لتلبية احتياجاتك الصحية، فقدرتك على البقاء يقظًا والعمل طوال اليوم مؤشر جيد على كفاية ساعات النوم".