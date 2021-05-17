برلين: إطلاق حماس الصواريخ يعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس

أكدت الحكومة الألمانية مطلبها بوقف الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، في برلين إنه بما أن الهجمات الصاروخية تستهدف قتل مدنيين، فإنه لا بد من تصنيف ذلك على أنه "إرهاب"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الوضع.



وعندما سُئلت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية عن تقييم الهجمات على مبنى شاهق الارتفاع في غزة تستخدمه وسائل الإعلام أو مبنى تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، قالت إنه من المنتظر أن يراعي الجيش الإسرائيلي مبدأ التناسب عند الدفاع عن النفس.



وأعربت الحكومة الألمانية عن أسفها للخسائر في الأرواح من كلا الجانبين. وقال زايبرت: "لا توجد هنا حياة أفضل من حياة أخرى. لكل حياة كرامتها"، مضيفا أن هناك تطورا واضحا للغاية فيما يخص هذا الوضع.



وقال: "إرهاب حماس الصاروخي ضد المدن الإسرائيلية، حيث يموت مواطنو إسرائيل - وهم بالمناسبة عرب ويهود من مواطني إسرائيل - أعطى إسرائيل الحق في حماية مواطنيها والتصرف دفاعا عن النفس"، وفقا لقوله.



وعندما سُئل زايبرت عن حدود إسرائيل في الدفاع عن النفس، قال إن قتل طفل في نزاع أمر مأساوي دائما.



وأضاف: "يعرف العالم استراتيجية حماس المتعمدة للغاية في إدارة أنفاقها بالقرب من المدارس، وإطلاقها عملياتها مباشرة من مناطق سكنية ومناطق مكتظة بالسكان. وبالتالي فإن حماس تتخذ السكان الفلسطينيين في غزة رهائن، وهذا نهج غير مقبول"، حسبما قال.