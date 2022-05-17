جلسة تحفيزية من مدرب الإسماعيلي لعبد الرحمن مجدي

عقد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعًا مطولا مع عبدالرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق، وذلك عقب انتهاء المران الذي أقيم اليوم الاثنين على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

وحرص”الجمل على تحفيز اللاعب لاستعادة مستواه الحقيقي، باعتباره أحد أفضل العناصر التي تشغل مركز الجناح الأيمن بالدوري المصري.

ومن جانبه فقد أكد لاعب الدراويش الشاب، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل المساهمة مع باقي زملائه في استمرار سلسلة الانتصارات والمضي قدما نحو إعادة الفريق لمكانته المعتادة في مقدمة جدول الترتيب.

ويتطلع جهاز الإسماعيلي لعقد اجتماعات تحفيزية مع اللاعبين لضمان تألقهم مع الفريق وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على النتائج.

وعاد عبدالرحمن مجدي للمشاركة ضمن صفوف الدراويش بعد تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة، ونجح في تسجيل هدف تأكيد الانتصار على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأحد ضمن منافسات الدوري العام.