ترامب مدعيا تفضيله اتفاقا: النظام في إيران مختلف الآن

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب عليها، وأن النظام الحالي فيها "مختلف بعد القضاء على المتطرفين" بحسب وصفه.

أفاد بذلك مراسل شبكة "إيه بي سي نيوز" جوناثان كارل، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، شارك فيها تفاصيل مقابلة هاتفية أجراها مع ترامب.

ووفقا للتدوينة، قال ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وإنه لا يرى ضرورة لذلك، مضيفا أن اليومين المقبلين سيكونان "مذهلين"، وفق تعبيره.

وزعم ترامب أنه لو لم يكن رئيسا للولايات المتحدة "لتمزق العالم".

وردا على سؤال عما إذا كانت الحرب بين الولايات المتحدة/ إسرائيل وإيران ستنتهي باتفاق أم وفق منطق "لقد دمرنا قدراتهم وهذا كل شيء"، أجاب ترامب: "يمكن أن تنتهي بكلتا الطريقتين".

واستدرك مدعيا: "لكنني أفضِّل الاتفاق لأنه سيسمح لهم بإعادة البناء. هناك الآن بالفعل نظام مختلف. ومهما حدث، فقد قضينا على المتطرفين".

والأحد الماضي، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثرها.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وأودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

من جهة أخرى، قال ترامب في مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز" إن الحرب "قريبة جدا من نهايتها"، مشيرا إلى أن جولة ثانية من المحادثات مع إيران "قد تُعقد خلال اليومين المقبلين".