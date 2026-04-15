كشف تقرير صحفي فرنسي عن حجم إصابة المهاجم هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض إيكيتيكي لإصابة قوية خلال مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليغادر الملعب في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 28.

ووفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن إصابة إيكيتيكي هي تمزق في وتر أكيليس بالقدم اليسرى، وأن مدة غيابه قد تصل إلى 9 أشهر، مما يعني غيابه عن كأس العالم المقبل، في يونيو ويوليو بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «تأذى إيكيتيكي كثيرًا، إنها إصابة خطيرة إلى حد ما، لا أعلم إن كان سيعود للعب هذا الموسم، لقد غادر وهو يبكي».

وأضاف: «قد تكون إصابة خطيرة تستوجب غيابًا طويلًا، لا أستطيع إعطاء تفاصيل أخرى».

ووددع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنفس النتيجة 2-0.