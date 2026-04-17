ترامب ينتقد سياسات عمدة مدينة نيويورك الضريبية

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سياسات عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قائلا إنه يعتقد أن المدينة تسير على طريق اقتصادي خاطئ، وتساءل عما إذا كان ينبغي استمرار الدعم الفيدرالي في ظل النهج الحالي.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، انتقد ترامب سياسات ممداني الضريبية، معربا عن اعتقاده بأنها تساهم في التدهور الاقتصادي للمدينة، محذرا من أن الأوضاع قد تسوء.

وكتب ترامب: "للأسف، العمدة ممداني يدمر نيويورك! ليس لديها أي فرصة! لا ينبغي للولايات المتحدة الأمريكية أن تساهم في فشلها. الوضع سيزداد سوءا".

وأضاف: "سياسات الضرائب هذه خاطئة تماما. الناس يفرون. يجب عليهم تغيير سلوكهم، وبسرعة. لقد أثبت التاريخ أن هذه السياسات لا تجدي نفعا".

ويأتي انتقاد ترامب لزهران ممداني، بعد أن اقترح العمدة وحاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، فرض ضريبة على المنازل الثانوية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أو أكثر في المدينة، مما قلب علاقته الودية مع ممداني رأسا على عقب.