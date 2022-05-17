إزالة في المهد لإنشاءات بدون تصريح بمدينة طور سيناء

أزالت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إنشاءات بدون تصريح في المهد، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات الأمنية.

قال العميد عماد فكري، نائب رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رصد أحد الأشخاص يقوم بالبناء بدون تصريح بقرية الوادي، وعلى الفور جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، واستدعاء معدات الحملة لتنفيذ الإزالة الفورية للمبنى.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الثلاثاء، أنه جرى أيضًا رصد حالة تعدي على أملاك الدولة بناء منزل بالطوب الأحمر، بمنطقة سهل القاع بالقرب من الطريق الدولي التابعة لقرية الوادي، وجرى التعامل الفوري معها، برئاسة اللواء هاني بدوي، رئيس المدينة، وحضور رئيس قرية الوادي، وأعضاء لجنة الإزالات.

وأكد أنه يجري شن حملات يومية لمتابعة أي تعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتصدي بكل حسم لإزالة التعديات علي الأراضي ملك الدولة.