أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنتدى الإسباني العربي للخدمات السمعية والبصرية العامة يشكل لبنة جديدة على طريق تنمية العلاقات العربية - الإسبانية، ومد جسور الحوار، وتعزيز روابط الصداقة والتفاعل التاريخي، ودعم قضايا التنمية ومواجهة التحديات المشتركة كمحاربة الإرهاب والقضاء على التطرف ومواجهة موجات الهجرة غير النظامية والتحول المناخي.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإسباني العربي للخدمات السمعية والبصرية العامة (منتدى العلاقات العربية – الإسبانية عبر الإعلام الرقمي) الذي انطلق في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم وتنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية وبحضور رئيس الهيئة خوسيه مانويل بيريز، ومديرة البيت العربي في إسبانيا ايريني لوثانو، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار.

وأكد أبو الغيط أن أهمية هذا المنتدي تكمن فيما يطرحه من قضايا وما يفتحه من مجال للحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لكافة المعنيين بمجال الإعلام الرقمي في إسبانيا والعالم العربي .. ولمن يطمحون في أن يكون هذا المجال الهام جسراً جديداً بين ثقافتين طالما جمعتهما أوثق الوشائج والروابط على المستوى الحضاري، وكذا الشعبي والسياسي.

وأشاد بالتوجه الهادف للشراكة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسباني والمؤسسات المهنية الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية وفق مقاربة تؤسس لتعاون يقوم على الرؤية المشتركة والتنوع الخلاق.

يشار إلى أن أبو الغيط شارك في غذاء عمل بصحبة السيدة ناديا كالفينيو النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية للتباحث حول كيفية تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين العربي والإسباني.