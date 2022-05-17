ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية وسط المارة فى المنوفية

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تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا كما أنهالوا عليه بالضرب بشومة.

أظهرت كاميرات المراقبة فيديو يوثق مقتل شاب بمدينة قويسنا علي يد اثنين من الأشقاء بطلقات نارية وسط المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

حيث تبين قيام شاب بإطلاق الطلقات النارية علي شاب وسط المارة فسقط قتيل كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية وسط حالة من الخوف بين المارة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بمقتل شاب في عز الظهيره بالشارع العمومي بالمدينة بطلقات نارية وسط حالة من الذعر بين الجميع.

بالانتقال تبين مقتل الشاب محمد ممدوح جمال بطلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل يدعي " ا.ع" حيث أطلق النيران عليه وسط المارة بأربع طلقات خرطوش أردته قتيل في الحال وفر هاربا كما قام شقيق المتهم بضربه علي رأسه وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

فيما تكثف قوات الأمن من محاولتها لضبط المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.