توريد أكثر من 94 ألف طن قمح لشون وصوامع الفيوم

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أكد المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، استلام أكثر من 94 ألفًا و918 طن قمح من المزارعين والموردين إلى الصوامع والشون حتى الآن.

وأوضح "حرز الله"، أن الكمية المستهدفة هذا العام تبلغ 208 آلاف طن، ويتم استلام الأقماح بأسعار تبدأ من 1500 جنيه للإردب نقاوة 23.5 قيراط و1475 جنيها نقاوة 23 قيراطا، و1450 نقاوة 22.5 قيراط.

وكشف عن انتظام صرف المستحقات للمزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأوضح أن استلام الأقماح هذا العام يتم من خلال 14 شونة وصومعة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري و مطاحن مصر الوسطى.