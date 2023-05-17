استدعاء رئيس وزراء باكستان السابق أمام وكالة مكافحة الكسب غير المشروع



استدعي رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، للمثول أمام وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد، غدا الخميس، بعد أيام من إحباط جهودها لاعتقاله، أمام المحاكم.

وأرسل ديوان المحاسبة الوطني، إشعار استدعاء لزعيم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، مساء أمس الثلاثاء، يطالبه فيه بالتعاون مع التحقيق بشأن قضية كسب غير مشروع تتعلق بشراء قطعة أرض، طبقا لما أكده متحدث باسم الديوان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وطلب منه تقديم وثائق معينة والرد على أسئلة تتعلق بالمزاعم.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أمرت بإطلاق سراح خان الأسبوع الماضي، واصفة طبيعة اعتقاله بأنها غير قانونية وأفرجت عنه محكمة إسلام آباد العليا لاحقا بكفالة في القضية.

وغير أن الوكالة لها الحرية في مواصلة تحقيقها.