مصطفى قمر يبدأ تصوير فيلم «أولاد حريم كريم»

بدأ صناع فيلم «أولاد حريم كريم» تصوير العمل، ليكون الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» ، والذي طرح بدور العرض السينمائية عام 2005، ويشهد العمل مشاركة داليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان من صناع الجزء الأول، فيما اعتذرت ياسمين عبدالعزيز، وريهام عبدالغفور.

ويضم فيلم «أولاد حريم كريم» عدد من الأبطال الجدد وهم عمرو عبد الجليل، وبشرى، ومن الشباب تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داوود، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

ونشرت الفنانة هنا داوود صورة تجمعها بأبطال فيلم «أولاد حريم كريم»، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، ظهر فيها مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، ورنا رئيس، وتيام قمر، ويوسف عمر.