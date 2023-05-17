أمريكا تخصص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لتوقيف قرصان معلومات روسي

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يمدها بمعلومات تقود إلى توقيف أو/ وإدانة قرصان معلومات روسي، يدعى ميخائيل بافلوفيتش ماتفيف بتهمة شن هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حيوية أمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تتخذ هذه الإجراءات بحق ماتفيف، بالنظر إلى دوره في هجمات «الابتزاز وطلب الفدية» الإلكترونية التي استهدفت أجهزة إنفاذ القانون والشركات الأمريكية والبنية التحتية الحيوية في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب البيان، كشفت وزارة العدل الأمريكية بالتزامن مع هذا الإجراء عن لائحتي اتهام ضد ماتفيف في كولومبيا ونيوجيرسي، كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات مالية على ماتفيف.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن تأثير هجمات الابتزاز (الرانسوم وير) كبيرة وواسعة النطاق، إذ يعاني الضحايا من فقدان معلومات حساسة وانكشافها وتعطيل الخدمات الحيوية.

وأفادت بأن روسيا تعد ملاذا آمنا للمجرمين السيبرانيين وبيئة تتمتع فيها الجهات الفاعلة في مجال هجمات برمجيات الابتزاز بحرية إجراء عمليات سيبرانية خبيثة ضد الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها.