بدأت تايوان، اليوم السبت، عملية إغلاق آخر مفاعلاتها النووية العاملة، مما يمثل تخلصها رسميا من الطاقة الذرية.

وقالت شركة الطاقة التايوانية "تايوان باور"، المملوكة للدولة، إنه من المقرر إغلاق المفاعل رقم 2 بمحطة نانشان للطاقة النووية في جنوب تايوان، وقدرته 95 ميجاواط، بالكامل بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد انقضاء رخصته التشغيلية ومدتها 40 عاما.

وتفي هذه الخطوة بتعهد رئيس ضمن خطة الحكومة في مجال الطاقة لعام 2016، حيث كان القرار مدفوعًا بشكل كبير بكارثة الطاقة النووية في فوكوشيما باليابان.

وبدأ إخراج المفاعلات النووية القديمة في تايوان من الخدمة في عام 2018 و2021، عقب إغلاق أول مفاعل في مانشان في يوليو 2024.

وفي ذروة عمل هذه المفاعلات الست، خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي، وفرت الطاقة النووية أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في تايوان، ولكن في 2024 تراجعت حصتها إلى نحو 3%.

وقالت شركة تايوان باور إن 82.1% من كهرباء تايوان العام الماضي جاءت من الوقود الأحفوري، و11.9% من مصادر الطاقة المتجددة.