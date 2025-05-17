كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لإبقائها في قائمة الدول التي لا تتعاون في مكافحة الإرهاب

نددت بيونج يانج، بالولايات المتحدة بسبب إبقاء كوريا الشمالية على قائمتها للدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب للعام الـ29 على التوالي.

وطبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية التصنيف الأمريكي، بأنه "استفزاز سياسي" في بيان صدر أمس الجمعة، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث، أن الولايات المتحدة يتعين أن تعالج أولا علاقتها العدائية مع كوريا الشمالية، والتي تنبع من تصرفات واشنطن أحادية الجانب والخاطئة.

وتابع المتحدث، أن التصنيف الأمريكي خطوة خبيثة، غير ضرورية وغير فعالة وتؤدي فقط إلى تعزيز ما وصفه بالعداء غير المبرر بين الدولتين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد صنفت يوم الثلاثاء الماضي بشكل رسمي، كوريا الشمالية إلى جانب كوبا وإيران وسوريا وفنزويلا كدول "لا تتعاون بشكل كامل" مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب تجاربها الصاروخية والنووية ولدعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

كما تشهد العلاقات بين كوريا الشمالية وجاراتها الجنوبية والولايات المتحدة توترا؛ بسبب المناورات العسكرية بين واشنطن وسول، والتي تقول بيونج يانج إنها تهدف لتغيير نظامها الحاكم.