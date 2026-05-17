صحة الأقصر تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة

واصلت مديرية الشئون الصحية في الأقصر، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية والتوعوية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية"، وتحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، وبمتابعة ميدانية مكثفة لضمان تحقيق أهداف الحملة داخل المناطق المستهدفة.

وأجرى الدكتور أحمد أبوالعطا، وكيل وزارة الصحة في الأقصر، جولة تفقدية شملت المركز الحضري، والجمعية الخيرية الإسلامية بالعوامية، ووحدة الكرنك القديم، ضمن الإدارات الصحية المستهدفة بالحملة وهي: الطود، وإسنا، والبندر؛ بهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وشهدت الحملة، تنفيذ عدد من الندوات التوعوية حول أهمية المباعدة بين الولادات، والتعريف بالوسائل طويلة المفعول، بالإضافة إلى التوعية بأهمية تركيب اللولب أثناء العمليات القيصرية داخل المستشفيات، من خلال طبيبات النساء والتوليد وتنظيم الأسرة.

وجرى توجيه وتحويل عدد من الحالات لاستخدام الوسائل المناسبة، وتغيير الوسيلة للراغبات، إلى جانب إقامة معرض للمشغولات اليدوية لعضوات نوادي المرأة، دعمًا للتمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة داخل المجتمع.