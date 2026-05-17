أجرى الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة في البحيرة، زيارة تفقدية إلى مستشفى حوش عيسى المركزي؛ لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، وللتأكد من توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد "عساف"، العناية المركزة، واطمأن على تواجد أطباء العناية بأماكن العمل المخصصة لهم والتزامهم، ورصدت بعض الملاحظات بالعناية وجرى تلافيها على الفور، وتفقد حالات بعض المرضى والتذاكر الخاصة بالمرضى.

وشدد على أطباء العناية الاهتمام بالتشخيص للمرضى الموجودين داخل العناية ومتابعة حالتهم أولاً بأول.

ووجه الدكتور إسلام عساف، الأطباء وإدارة المستشفى بالالتزام بتصنيفات المضادات الحيوية، والالتزام بصرف المضادات الحيوية طبقًا لبروتوكول المضادات الحيوية، وعدم تنفيذ أي علاج موجود مع المريض من خارج المستشفى.

واطمأن على تقديم الخدمة للمرضى بشكل جيد في كل الأقسام من خلال استبيان المرضى حول جودة الخدمة المقدمة لهم، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات مناسبة.

وأكد ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والنظافة، وبضرورة الحرص على تقديم كافة الخدمات للمرضى بصورة جيدة ولائقة.

وشدد على مجانية الخدمة تماما في الاستقبال والطوارئ، مشيرا إلى الاهتمام بالتسجيل الطبي والتشخيص الدقيق للمرضى.

وكلف عساف، الصيادلة الموجودين داخل المستشفى بضرورة المرور على جميع الأقسام ومراجعة كل الأدوية والمستلزمات ومطابقتها بالسجلات.

وفي نهاية المرور، وجه وكيل الوزارة، مدير المستشفى باتخاذ عدة إجراءات فورية لتلافي كل الملاحظات التي رصدها أثناء المرور، وإخطاره بما جرى بخصوصها على وجه السرعة.

وجاء المرور في حضور الدكتور مصطفى محفوظ مدير المستشفى، والفريق الطبي والإداري بالمستشفى.