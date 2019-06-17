كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان هاتفيا زيارة ترامب المقررة ووضع شبه الجزيرة

بحث وزيرا خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج والولايات المتحدة مايك بومبيو هاتفيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى سول والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الطرفين أكدا أن زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية تمثل فرصة حاسمة لمناقشة سبل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة وتحقيق سلام دائم، بجانب أنها تعزز التحالف الثنائي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان صحفي، "فيما يتعلق بهذا، اتفقت السلطات الدبلوماسية في الجنوب والولايات المتحدة على مواصلة المشاورات الوثيقة".

تأتي زيارة ترامب المزمعة إلى سول في الوقت الذي يسعى فيه الحليفان لاستئناف المحادثات النووية مع بيونج يانج، التي وصلت إلى طريق مسدود منذ قمة عدم الاتفاق بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي في فبراير الماضي.

يذكر أن كانج تزور حاليا روسيا لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين حيث تسعى سول وموسكو إلى تعزيز التعاون قبل الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية في العام المقبل.