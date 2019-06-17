هيكل عظمى لديناصور عاشب لم يجد من يشتريه فى أحد مزادات باريس، الهيكل العظمى للديناصور يطلق عليه اسم " سكيني"، حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية.

وأضاف التقرير أن الهيكل العظمى طرح في المزاد بسعر يتراوح بين 1.2 و 1.8 مليون يورو، ولكن لا أحد يشتري ديناصورًا فى القرن الـ21.

وأوضح التقرير أن هيكل الديناصور لم يصل إلى السعر المحدد من قبل البائع، مشيرًا أن الهيكل العظمى يعود إلى العصر الجوراسي ما قبل 150 مليون سنة.

وأشار إلى أن الهيكل العظمى اكتشف فى ولاية وايومينج الأمريكية سنة 2012، مضيفًا أن طول الهيكل يبلغ 13 مترًا وارتفاعه 6.20 متر من عظامه أصلية.