تقرير: الحوثيون يستهدفون مطار أبها جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة انصار الله الحوثيين اليوم الاثنين استهداف مطار أبها بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في اليمن أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً بطائرة "قاصف كيه 2 "على مطار أبها الإقليمي في عسير.

ولم يصدر تأكيد بشأن الهجوم من السعودية.

ووفقا لقناة المسيرة، يعد هذا الهجوم العاشر الذي يستهدف مطار أبها الإقليمي منذ بدء الحرب في اليمن والرابع خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الأربعاء، استهدافه بصاروخ كروز مجنح، تبعه هجوم بطائرات قاصف كيه 2 يوم الجمعة ثم في اليوم التالي تعرض المطار لهجوم بطائرات من ذات النوع استهدف محطة الوقود فيه، بالتزامن مع هجوم مشابه على غرف تحكم وسيطرة في مطار جيزان.