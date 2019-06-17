سفينة إغاثة ألمانية على متنها عشرات المهاجرين عالقة أمام السواحل الإيطالية

لا تزال سفينة الإغاثة التابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية عالقة أمام المياه الإقليمية الإيطالية في البحر المتوسط وعلى متنها 43 مهاجرا.

وقال المتحدث باسم المنظمة روبن نويجباور اليوم الاثنين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هؤلاء المهاجرين "لا يرون سوى الماء طوال 24 ساعة في اليوم، ولا يتحرك أي شيء. إن ذلك مرهق نفسيا للغاية".

يشار إلى أنه ليس مسموحا لسفينة "سي ووتش3" بالرسو في ميناء إيطالي أو بدخول المياه الإقليمية لإيطاليا. وسمح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أول أمس السبت لعشرة مهاجرين فقط من السفينة بالدخول إلى إيطاليا، وكان هؤلاء الأشخاص مرضى، وأسر لديها أطفال.

وأعربت كثير من المدن الألمانية عن استعدادها لاستقبال مهاجرين، ولكن الحكومة الاتحادية لم تبت في الأمر.

يذكر أن السفينة أنقذت إجمالي 53 شخصا من قارب مطاطي أمام سواحل ليبيا يوم الأربعاء الماضي.

ومنذ تولي الحكومة الشعبوية القيادة في روما، منعت دخول سفن إغاثة اللاجئين بصورة متكررة بعد عمليات إنقاذهم من البحر.

وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر الأسبوع الماضي في روما مرسوما، بموجبه تواجه منظمات غير حكومية خطر فرض عقوبات ضدها بقيمة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يورو، حال دخول سفنها بشكل غير مسموح إلى أي ميناء.