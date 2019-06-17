شهدت قرية زمران النخل التابعة لدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة واقعة مؤسفة، إثر تناول شاب قرص حبوب الغلال القاتلة بسبب معاتبة عمه له على التشاجر مع بعض الأشخاص بالقرية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، بوصول "محمد ح ج "33 سنة، لمستشفى الدلنجات العام، مصاب بتوقف حاد في عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية إثر ادعاء تناول مادة سامة "حبوب الغلال القاتلة"، وتم تحويله إلى قسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال شقيقه "ع ح ج" 27 سنة، أفاد بأن شقيقه تشاجر مع بعض الأشخاص أمام مركز شباب قرية زمران النخل بسب خلافات فيما بينهم.

وأضاف شقيق المجني عليه، بعد أن احتدمت المشاجرة قام المجني عليه بالفرار فذهبت والدة أحد الأشخاص من أطراف المشاجرة إلى عم المجني عليه لتشكي إليه، فقام عمه بمعاتبته فقام المجني عليه بأخذ حبوب الغلال أمام جميع الحاضرين.

وتم تحرير المحضر رقم 4942 إداري الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار عبدالحميد السعيد مدير نيابة الدلنجات، التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.