فيلم «علي الحافة» لطارق الشيمي يفوز بالجائزة الاولي في أحد المهرجانات الروسية

شهد مهرجان افلام ومسلسلات الحروب الذي يقام في روسيا سنويا فوز الفيلم المصري ( علي الحافة ) للمنتج طارق الشيمي والمخرج المصري الروسي اشرف سمير عبد الباقي بالجائزة الاولي ضمن مسابقة المسلسلات والذي تدور احداثه حول ثلاث فتيات تم تجنيدهن من داعش دون علمهن لتبدا محاولاتهن للهرب .. وتكشف الحلقات التي تدور في اطار سينمائي كيف يقوم تنظيم داعش بخداع الفتيات وتجنيدهن ..

ويقول طارق الشيمي ان 60 بالمائة من احداث الفيلم تم تصويرها في مصر في منطقة الحزام الاخضر ومدينة الانتاج الاعلامي وان التليفزيون الروسي تعاقد معه عقب فوز الفيلم لعمل مجموعة من الاعمال سيتم تصويرها في مصر

ووقال مخرج الفيلم انه يوجد ممثل واحد من مصر ضمن الاحداث هو اشرف طلبة وبقية الممثلين من جنسيات مختلفة اغلبهم من روسيا



