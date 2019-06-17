البنك المركزي الهندي: الاقتصاد سوف يتغلب على حالة الضعف قريبا

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قال محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس إن نهاية الغموض السياسي المرتبط بالانتخابات، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية سوف يؤديان في النهاية لتغلب الاقتصاد على حالة الضعف التي يعاني منها حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن داس القول في خطاب حول "الدور المتطور للبنوك المركزية، البنك المركزي اتخذ عدة خطوات لتعزيز أطر التنظيم والرقابة لتدعيم قطاع المصارف".

وفيما يتعلق بالشركات المالية غير المصرفية، قال داس إن البنك لن يتردد في اتخاذ خطوات للحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضاف داس أن البنك سوف يستمر في مراقبة نشاط وأداء القطاع المصرفي مع التركيز على المؤسسات الرئيسية وعلاقتها بالقطاعات الأخرى.