 الكويت: شفاء 690 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 28 ألفا و896 متعافيا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 690 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 28 ألفا و896 متعافيا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 10:23 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 690 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 28 ألفا و896 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ690 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 675 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 28 ألفا و206 حالات.


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