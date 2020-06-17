نصرالله يدعو الحكومة اللبنانية لعدم الخضوع لقانون قيصر

دعا حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في كلمة متلفزة مساء اليوم الثلاثاء الحكومة اللبنانية لعدم الخضوع لقانون قيصر.

وأوضح "لا أقول على الحكومة أن تصارع أمريكا لكن ما أطالب به هو أن لا نخضع لقانون قيصر. هذا القانون يستهدف لبنان كما سوريا، ويريد تجويع لبنان كما يجوع سوريا، لتجويعنا واخضاعنا وتسليم أنفسنا لإسرائيل".

وقال"إذا أوصلونا إلى معادلة السلاح مقابل الطعام، لن نقبل أن نسلم بها. نحن لدينا معادلة أخرى "مضيفاً للذي يضعنا بين خيارين إما قتلك بالسلاح أو بالجوع أقول، سيبقى السلاح بين يدينا ونحن سنقتلك.

وتسأل من يحمي لبنان في مواجهة إسرائيل، مضيفا" نحن قادرون ولا نحتاج أمريكا والعالم كبير ومفتوح ولدينا أصدقاء كثر".

وأوضح أن " قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين كثيراً، وفرص السوري لاستيعاب قانون قيصر أكبر"، مشيراً إلى أن " سوريا هي المنفذ البري الوحيد للبنان، ومن يدعو لاغلاق الحدود مع سوريا سيدعونا لفتح الحدود مع اسرائيل وهذا أمر غير مقبول ".

وقال "هناك معلومات أكيدة رسمية أن الأمريكيين يمنعون نقل الكميات الكافية من الدولار إلى لبنان، ويتدخلون في مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار بكمية كافية في الأسواق. بحجة أن الدولار يجمع من السوق ويؤخذ إلى سوريا".

وأضاف "نحن نجلب الدولار إلى لبنان ولا نجمعه" كاشفاً أنه منذ أيلول/سبتمبر 2019 أي قبل حركة تشرين حتى شباط/فبراير 2020 تم إخراج 20 مليار دولار من لبنان وليس إلى سوريا.

وقال إن البلد "لا يحتمل أي تغيير حكومي"، معرباً عن اعتقاده بأن "التهدئة السياسية هي من أبرز الشروط في هذه الظروف الصعبة".