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بث مباشر.. نهائي كأس إيطاليا .. نابولي (0×0) يوفنتوس

الشروق
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 9:46 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: خوان كوردرادو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو

خط الوسط: رودريجو بيتانكور – ميرالم بيانيتش – بليز ماتويدي

خط الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو – دوجلاس كوستا

 

تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميرت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيش - كاليدو كوليبالي - ماريو روي

خط الوسط: فابيان رويز - دييجو ديم - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: خوزيه كاييخون - درايس ميرتينز - لورنزو إنسيني

 

البث المباشر


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