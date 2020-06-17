تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.
تشكيل يوفنتوس:
حراسة المرمى: جانلويجي بوفون
خط الدفاع: خوان كوردرادو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو
خط الوسط: رودريجو بيتانكور – ميرالم بيانيتش – بليز ماتويدي
خط الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو – دوجلاس كوستا
تشكيل نابولي:
حراسة المرمى: أليكس ميرت
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - نيكولا ماكسيموفيش - كاليدو كوليبالي - ماريو روي
خط الوسط: فابيان رويز - دييجو ديم - بيوتر زيلينسكي
خط الهجوم: خوزيه كاييخون - درايس ميرتينز - لورنزو إنسيني
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