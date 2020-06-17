فرابورت الألمانية المشغلة للمطارات تتوقع شطب 4000 وظيفة بسبب كورونا

توقعت شركة فرابورت الألمانية المشغلة للمطارات شطب آلاف الوظائف بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء (بلومبرج) نُشِرَتْ اليوم الأربعاء، قال شتيفان شولته رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية إن الموقف صعب بحيث يمكن تقليل عدد الموظفين بما يتراوح بين 3000 إلى 4000 شخص.

وأضاف شولته أن هذه هي التوقعات بالنسبة لعامي 2023 و2024، مشيرا إلى أن من المنتظر البدء في المفاوضات مع الجانب الممثل للعاملين قريبا.

كان عدد العاملين في فرابورت قد قارب 22 ألف و500 شخص بحلول نهاية العام الماضي.

وأعرب شولته عن أمله في تنظيم الجزء الأكبر من شطب الوظائف عن طريق التقاعد بدون تعيينات جديدة بدلا منهم مشيرا إلى أن هناك موظفين آخرين يمكن تخفيض أوقات دوامهم بشكل مؤقت.