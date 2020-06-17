مصدر عراقي: مقتل عنصر بالحشد الشعبي وإصابة آخر بهجوم مسلح شرقي سامراء

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أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الثلاثاء بمقتل عنصر في الحشد الشعبي وإصابة أخر بهجوم مسلح شرقي سامراء.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن قوة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش هاجمت مساء اليوم نقطة متقدمة تابعة للواء التاسع للحشد الشعبي في منطقة مطيبيجه شرقي قضاء سامراء وأدى الهجوم إلى مقتل عنصر في الحشد وإصابة آخر بجروح".

وأضاف أن"عناصر داعش تمكنوا من الفرار فيما توجهت قوة من اللواء إلى موقع الهجوم لتعزيز المنطقة تحسباً لأي هجمات متوقعة".

ومازالت منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي سامراء على الحدود الإدارية لمحافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تحت سيطرة داعش الذي يشن انطلاقاً منها غارات ضد المناطق المجاورة التي تسيطر عليها قوات الأمن العراقية.