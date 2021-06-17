فريق التوعية بشركة مياه البحر الأحمر ينفذ حملات طرق أبواب بقرية النصر في سفاجا

قام فريق التوعية والعلاقات العامة بشركة مياه البحر الأحمر، بتنفيذ حملات لطرق الأبواب ولقاءات مجتمعية بقرية النصر بسفاجا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كما تم تنفيذ ندوة تعريفية لأهالي القرية وقادة الرأي، بالمشروع الذي يجري العمل به الآن؛ لتوصيل شبكات المياه لقرية النصر بسفاجا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والذي يصل تكلفته التقديرية إلى 5 ملايين جنيه.

ويتضمن المشروع توصيل خطوط شبكة مياه للقرية، بالإضافة إلى تنفيذ خزان مياه سعة 500 م3 من مادة الـGls، ومحطة رفع لضمان جودة مياه الشرب، وذلك للارتقاء بمستوى خدمات المياه بالقرية، ولتحقيق خطط التنمية المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة".

ومن جهة أخرى، تم تنفيذ أنشطة للتوعية بالترفيه للأطفال بالقرية، حيث تم تنفيذ مسابقات فنية وألعاب ترفيهية تهدف لرفع الوعي بأهمية المياه، وضرورة ترشيد استهلاكها.