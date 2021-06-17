خبير إسرائيلي: القمة الروسية الأمريكية مهمة لإسرائيل وحكومتها الجديدة

أفاد البرلماني الإسرائيلي السابق ليونيد ليتينتسكي، بأن قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أمس حظيت باهتمام كبير في إسرائيل، حيث تتأهب حكومة رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت لبناء العلاقات مع هاتين الدولتين الرئيسيتين.

ولفت الخبير، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن إسرائيل تابعت القمة باهتمام شديد، حيث أنها في المقام الأول اجتماع بين الدولتين الحيويتين بالنسبة لها: فالولايات المتحدة هي شريك إسرائيل الاستراتيجي طويل الأمد، بينما روسيا هي الدولة التي صعدت علاقات إسرائيل معها لأعلى مستوى في تاريخهما بأكمله خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن القمة حظيت بأهمية خاصة لإسرائيل، كونها جاءت بعد حدثين كبيرين وحاسمين: تنصيب بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة، إلى جانب أداء حكومة بينيت اليمين قبل أيام فقط.

وأضاف: "في إطار الجهود التي يبذلها مجلس الوزراء الإسرائيلي الجديد لإقامة علاقات مع روسيا والولايات المتحدة، فإن هذه القمة شديدة الأهمية".

وقال: "نحن بالطبع لا نعرف كل التفاصيل ولكنني أعتقد أنه تمت (في القمة) مناقشة التهديدات النووية بالتأكيد، وفي هذا الصدد فإن القضية المتعلقة بإيران وبرنامجها النووي أمر أساسي لإسرائيل".

وفي هذا الشأن فإن حقيقة أن موسكو وواشنطن اتفقتا على إطلاق حوار حول الاستقرار الاستراتيجي هو أمر يدعو للارتياح.