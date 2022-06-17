الولايات المتحدة تجدد دعمها للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن

جددت الولايات المتحدة، دعمها للفرص التي تخلق مساحة لليمنيين للاجتماع بطريقة منظمة ومركزة للبناء على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية الرامية للتحرك نحو حل دائم لهذا الصراع.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، أنه في إطار هذه الجهود، ينطلق المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج في جولة إلى السويد وعمان.

ويسلط ليندركينج، الضوء خلال جولته، على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة تنهي الحرب بشكل دائم وتلبي دعوة المجتمع المدني للعدالة والمساءلة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد المبعوث الأمريكي الخاص، أهمية الحاجة الملحة لأن يعمل المانحون معًا الآن للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني، وحشد المساعدة التي تظهر قيمة السلام.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يشارك الدبلوماسي الأمريكي أثناء زيارته السويد في منتدى اليمن الدولي الذي يستضيفه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية فولك برنادوت ووكالة السلام والأمن والتنمية التابعة للحكومة السويدية الذي ينطلق اليوم في العاصمة ستوكهولم.

ويلتقي المبعوث الخاص بمجموعة متنوعة من اليمنيين، بما في ذلك أعضاء من اللجان المرتبطة بمجلس القيادة الرئاسي، وممثلين عن المجتمعات المهمشة وقيادات نسائية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية التي تقوم بعمل مهم يصب في مصلحة الشعب اليمني.

وأثناء وجوده في ستوكهولم، سيلتقي ليندركينج المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج وغيره من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية لدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتقديم الإغاثة الدائمة لليمنيين.

ومن المقرر أن يسافر المبعوث الخاص ليندركينج بعد ذلك إلى مسقط عاصمة عمان، للتعبير عن تقديره لدعم الحكومة العمانية للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن ومناقشة الجهود الحالية لتنفيذ الهدنة