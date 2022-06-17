وزير الأوقاف: توزيع 100 طن للأسر الأولى بالرعاية في الغربية

جمعة: أضاحي الأوقاف تسهم في إدخال البهجة والسرور على الأولى بالرعاية

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن محافظة الغربية شهدت افتتاح 44 مسجدًا هذا العام، وتم فرش 115 مسجدًا، مشيرا إلى أن تم توزيع 3 أطنان لحوم إطعام بالمحافظة، ليصل ما تم توزيعه هذا العام إلى 66 طن لحوم أضاحي و34 طن لحوم إطعام بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة.

ولفت جمعة خلال لقاءه بقيادات الدعوة بمحافظة الغربية اليوم، إلى أن ما حققته وزارة الأوقاف في مشروعات صكوك الأضاحي والإطعام بالمحافظة قد وصل إلى 100 طن لمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تتقاضى أية مصاريف إدارية من قيمة الصك، حيث تصل قيمة صك الإطعام 300 جنيه، وقيمة صك الأضاحي السوداني 2200 جنيه، وقيمة صك الأضاحي البلدي 3800 جنيه لحومًا كاملة إلى المستحقين.

وأوضح أن الوزارة حين توجه المجتمع إلى التعاون في هذه المشروعات العظيمة فإنها تسهم في الدلالة على الخير، كما تسهم في تحقيق التكافل المجتمعي، مؤكدًا أن هذا المشروع نموذج للعمل المجتمعي المنضبط والناجح وأن التوزيع يتم بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات فهو مشروع وطني بامتياز.

ونوه جمعة إلى أن الوزارة كثفت من أنشطتها الدعوية وذلك بعد عودة العمل بالمساجد إلى كامل طاقتها، حيث قامت وزارة الأوقاف بتفعيل البرنامج الصيفي بأكثر من 300 مسجد بمحافظة الغربية للأئمة بالبرنامج الصيفي للأطفال، إضافة إلى مشاركة بعض خطباء المكافأة والواعظات بالبرنامج ليصل إجمالي عدد المساجد التي شاركت في البرنامج الصيفي للأطفال بالمحافظة إلى 350 مسجدًا.

وأكد أن البرنامج لقى إقبالًا شديدًا، حيث تعمل نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف على تعليم الأطفال الفكر الوسطي المستنير لغلق الباب امام الجماعات المتطرفة، كما تهدف الوزارة إلى تفعيل البرنامج بكافة قرى ومدن الجمهورية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة الأوقاف من مقارئ للجمهور ومقارئ للأئمة والأعضاء الرسميين وصلت إلى 200 مقرأة لاقت فرحة عارمة وإقبالًا جماهيريًّا واسعًا.