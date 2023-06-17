وزير الدفاع الألماني: إعادة تطبيق التجنيد الإجباري لن يساعد الجيش

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن إعادة تطبيق التجنيد الإجباري لن يقدم حلا للمخاوف بشأن قوام الجيش خلال السنوات المقبلة.

وبمناسبة يوم الجيش الألماني، قال بيستوريوس في مدينة بوكيبورج بولاية سكسونيا السفلى اليوم السبت إن إعادة التجنيد الإجباري لن تساعد بالسرعة الكافية لاسيما وأنها تجمع بين القوة والوقت والمال معا " وكل هذه الأشياء الثلاثة ليست لدينا الآن".

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن عدد الأشخاص المطلوب تجنيدهم في الجيش، كبير " ويتمثل التحدي في صياغة جاذبية لفئات عمرية آخذة في الصغر للشباب بحيث يفهم الجميع أن هذا الجيش رب عمل عظيم" مشيرا إلى أن الجيش به أكثر من 1000 وظيفة تدريب مهني.

وتابع بيستوريوس أن النظرة إلى الجيش الألماني بوصفه جيشا للتدخل في الأزمات في الخارج أخذت في التراجع خلال العقود الماضية.

وأضاف بيستوريوس أن "تعليق التجنيد الإجباري قطع في الوقت نفسه الرابطة مع الجيش في قطاعات من المجتمع. كان يقال في السابق إن مجندا إجباريا في الجيش يجلس إلى واحدة من كل اثنتين من طاولات المطبخ(في ألمانيا)، وهو ما يعني أن رابطة الجيش مع العائلة وبالتالي مع المجتمع كانت موجودة".

وطالب بيستوريوس بأن يعود الجيش ليكون في الصدارة مرة أخرى.