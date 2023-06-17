بنك مصر يستكمل دعم مستشفيات جامعة عين شمس ويتبرع بنحو 110 ملايين جنيه

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، وذلك للتبرع بنحو 110 ملايين جنيه لدعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش فى إطار حرص البنك على المساهمة فى رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بجناح الرعاية المجمعة بالمستشفى وتصل الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية 31 سريرا. ويأتى ذلك التطوير ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية.

وقام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الأستاذ الدكتور / محمود المتينى – رئيس جامعة عين شمس وقد حضر التوقيع الأستاذة الدكتورة / فاطمة الجولى ــ رئيسة قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر وأ.د على الأنور ــ عميد كلية الطب، أ.د طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، أ.د عصام فخرى أستاذ الجراحة ومدير مستشفى الدمرداش، بالإضافة إلى لفيف من قيادات البنك.

وقد اشاد أ.د محمود المتينى بالدعم المستمر من بنك مصر لمستشفيات جامعة عين شمس والقطاع الطبى بالجامعة بصفة عامة والذى أحدث طفرة حقيقية فى توفير الرعاية الصحية لمستحقيها؛ مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تعد الأساس التعليمى الفعلى للأجيال الطبية.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس تعد من أكبر المستشفيات التى تخدم ملايين المرضى سنويًا فى مختلف التخصصات الطبية فى مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم مستشفيات جامعة عين شمس بدعم خطط الدولة فى توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصرى بالإضافة إلى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية بما يوفر افضل خدمة طبية للمواطن المصرى.

ومن جانبه أثنى محمد الإتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ــ على الدور الكبير الذى تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس من أجل تقديم خدمة صحية لجميع المصريين. ويأتى هذا التعاون انطلاقا من دور بنك مصر الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة فى حياة الافراد، هذا وقد قام بنك مصر مؤخرا بدعم العديد من الصروح الطبية المختلفة.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة فى مجال المسئولية المجتمعية، فقد وصل حجم التبرعات فى آخر خمس سنوات لنحو 5.2 مليار جنيه؛ وتشكل منظومة الصحة جزء هام وجوهرى من التبرعات، كما حاز البنك مؤخرا عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية فى هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ــ مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ــ مصر من مجلة وورلد ايكونوميك و جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة ــ مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية من مجلة إنترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية ــ مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.