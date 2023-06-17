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رئيس إنبي يحسم موقفه من انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

محمد عاطف
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 3:06 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 3:06 ص

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انتقال محمد حمدي لاعب الفريق البترولي إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: «محمد حمدي يملك كل المقاومات والإمكانيات الفنية، التي تجعله يحترف الخارج وينجح».

وأضاف: «هناك إمكانيات معينة في نادي إنبي تليق بالاحتراف الخارجي، وهدفنا احتراف أكبر عدد من اللاعبين في أوروبا».

وبسؤاله عن حقيقة عرض الأهلي لضم محمد حمدي، قال: «مين قال إن الأهلي طلب ضم محمد حمدي؟.. إذا جاء عرضين الأول من داخل مصر والثاني من الخارج، والعرض المصري أكبر سوف أفضل أن يخرج اللاعب للاحتراف».


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