رئيس إنبي يحسم موقفه من انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

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كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انتقال محمد حمدي لاعب الفريق البترولي إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: «محمد حمدي يملك كل المقاومات والإمكانيات الفنية، التي تجعله يحترف الخارج وينجح».

وأضاف: «هناك إمكانيات معينة في نادي إنبي تليق بالاحتراف الخارجي، وهدفنا احتراف أكبر عدد من اللاعبين في أوروبا».

وبسؤاله عن حقيقة عرض الأهلي لضم محمد حمدي، قال: «مين قال إن الأهلي طلب ضم محمد حمدي؟.. إذا جاء عرضين الأول من داخل مصر والثاني من الخارج، والعرض المصري أكبر سوف أفضل أن يخرج اللاعب للاحتراف».