رئيس إنبي يحسم موقفه من انتقال محمد حمدي إلى الأهلي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انتقال محمد حمدي لاعب الفريق البترولي إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: «محمد حمدي يملك كل المقاومات والإمكانيات الفنية، التي تجعله يحترف الخارج وينجح».
وأضاف: «هناك إمكانيات معينة في نادي إنبي تليق بالاحتراف الخارجي، وهدفنا احتراف أكبر عدد من اللاعبين في أوروبا».
وبسؤاله عن حقيقة عرض الأهلي لضم محمد حمدي، قال: «مين قال إن الأهلي طلب ضم محمد حمدي؟.. إذا جاء عرضين الأول من داخل مصر والثاني من الخارج، والعرض المصري أكبر سوف أفضل أن يخرج اللاعب للاحتراف».