قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رامين شرق طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة رامين شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاث آليات عسكرية اقتحمت البلدة وجابت شوارعها الرئيسية، وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن مصطفى سنجق واخضعوه للاستجواب الميداني، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و347 شهيدا و85 ألفا و372 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 10 شهداء و73 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ255 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".