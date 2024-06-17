تموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز والأسواق خلال ثاني أيام عيد الأضحى

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تابعت غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية، تزامنا مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه وكيل التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية، بمتابعة موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن المتابعة تتم من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمي - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب.

وأوشح أن فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية يتابع المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وأشار إلى أن فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تتابع إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفواكه بالأسواق، مؤكدا ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات ومدد صلاحيتها.