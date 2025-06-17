الشرطة النمساوية: منفذ هجوم جراتس مهووس بإطلاق النار في المدارس

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ذكر محققون اليوم الثلاثاء، أن منفذ إطلاق النار بمدينة جراتس النمساوية كان من محبي هذه الأعمال ومنفذيها.

وقال ميشائيل ليونيجر كبير محققي جراتس، إن الشرطة أكدت نتائج تحقيق أشارت إلى أن الجاني بصفة عامة "أصبح مولعا بشدة" بهجمات إطلاق النار العشوائية في المؤسسات التعليمية على مدار سنوات.

وأطلق منفذ الهجوم النمساوي (21 عاما) النار على 9 تلاميذ ومعلم في مدرسته الثانوية السابقة قبل أسبوع ثم انتحر.

وصرح لونيجر في مؤتمر صحفي في عاصمة ولاية ستيريا، بأن منفذ الهجوم الشاب التقط صورة لحذائه العسكري قبل الهجوم بوقت قصير ونشرها على منصة إكس.

كان المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، قد صرح يوم السبت الماضي، بأن الحكومة تعتزم تشديد قوانين حيازة السلاح بعد إطلاق النار المميت في جراتس، ثاني أكبر مدن البلاد.