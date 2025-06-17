قوة إسرائيلية تخطف أحد الرعاة شرق بلدة كفرشوبا في جنوبي لبنان

أقدمت قوة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، على خطف أحد الرعاة شرق بلدة كفرشوبا في جنوبي لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن قوة مشاة إسرائيلية تقدّمت إلى شرق بلدة كفرشوبا، واختطفت الراعي محمد قاسم غانم أثناء رعيه قطيع الماعز.

وسجّل مساء اليوم تحليق مكثف لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة بيروت على علو منخفض جدا، وصولا إلى أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. كما سجّل بعد ظهر اليوم تحليق للطيران المسيّر فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأطلقت إسرائيل تهديدات لصيادي الأسماك صباح اليوم في ميناءي صور والناقورة عبر منشورات أرسلتها صباحًا بعدم الاقتراب من الحدود في البحر، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.