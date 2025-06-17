جيروزاليم بوست: ترامب قد يقدم عرضا يعتبر الفرصة الأخيرة لطهران

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه من المتوقع أن يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران "فرصة أخيرة" للجلوس وراء طاولة المفاوضات وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية أنه "من المتوقع أن يقدم ترامب لإيران عرض "الفرصة الأخيرة"... وإذا قُدِّم مثل هذا العرض، فسيكون وفق الشرط الأمريكي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم.



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين شرق أوسطيين وأوروبيين أن إيران أوضحت عبر وكلائها رغبتها في إنهاء القتال واستئناف المفاوضات النووية. كما أبدت طهران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى الهجمات الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق بأن استعداد ترامب الواضح للتفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي كان خدعة لطمأنة طهران وإعطائها شعورا زائفا بالاسترخاء.

وأكد مصدر للصحيفة أن إدارة ترامب كانت على علم باستعدادات إسرائيل للضربات ولم تُبدِ أي اعتراض.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. وما زالت الضربات المتبادلة مستمرة.