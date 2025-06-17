رئيس الوزراء البريطاني: قادة مجموعة السبع يتفقون على معارضة البرنامج النووي الإيراني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن قادة مجموعة السبع (G7) أعربوا بالإجماع عن رفضهم للبرنامج النووي الإيراني.



وقال ستارمر في تصريحات بثها تلفزيون "سكاي نيوز": "جرت مناقشة حول هذا الموضوع.. وهناك إجماع في مجموعة السبع ووضوح مطلق بشأن البرنامج النووي (الإيراني). نحن لا نريد رؤيته".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده مستعدة للعمل خلال الأيام المقبلة للمساعدة في التسوية الدبلوماسية بالشرق الأوسط وسط الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وسبق أن صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق بأنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، ودعاه مرة أخرى إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط بالتزامن مع العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.