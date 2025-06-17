 مقتل موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية جراء العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 4:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية جراء العدوان الإسرائيلي


نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 4:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 4:57 ص

في أعقاب العدوان الوحشي الذي شنّه الكيان الصهيوني على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، استشهدت السيدة معصومة عظيمي، الموظفة في قسم الأمانة العامة، نتيجة موجة الانفجار.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الهجوم الصهيوني الذي وقع بعد ظهر الإثنين، أسفر عن استشهاد السيدة عظيمي جراء شدة الانفجار الذي استهدف مبنى الهيئة.

وقد أصدرت العلاقات العامة في هيئة الإذاعة والتلفزيون بيانًا عبّرت فيه عن أحرّ تعازيها ومواساتها لعائلة الشهيدة، وزملائها، ورفاقها في الهيئة، وللأسرة الإعلامية في البلاد، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويرفع درجتها في عليين.


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