وزير المالية الألماني يدعم زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو

أبدى وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، استعداده لرفع الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، في الوقت الذي تدرس فيه دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أهدافا جديدة قبل قمة الأسبوع المقبل.

وقال كلينجبايل أمس الاثنين في فعالية استضافتها صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في دوسلدورف: "استمر العالم في التغير على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وواجبي هو ضمان سلامة الجميع".

وأضاف كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب مستشار ألمانيا: "هناك حاجة الآن إلى مزيد من الاستثمار لتحقيق ذلك... إذا كان ذلك يعني [إنفاق] 3%، فسننفق 3%؛ وإذا كان يعني 5ر3%، فسننفق 5ر3%".

وأوضح كلينجبايل أن ألمانيا ستنفق مبدئيا 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، مضيفا أن هذا الرقم سيرتفع، وقال في إشارة إلى اجتماع الناتو المقرر الأسبوع المقبل في لاهاي: "أتوقع أن تكون الأرقام أعلى بكثير".

في الوقت نفسه حذر كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من تركيز النقاش على الأرقام فقط.

واقترح الأمين العام للناتو، مارك روته، أن يلتزم أعضاء الحلف بإنفاق ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع مستقبلا، مع تخصيص 5ر1% إضافية للنفقات ذات الصلة، مثل البنية التحتية. ولم يحدد روته جدولا زمنيا لتنفيذ الأهداف المقترحة.