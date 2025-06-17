مصدر حكومي عراقي ينفي إخلاء أو غلق سفارة بغداد في طهران

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نفى مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن إغلاق وإخلاء مبنى سفارة بغداد في طهران، جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية.

وبحسب ما نشرته وكالة «شفق نيوز»، أشار المصدر إلى السماح بـ«المغادرة الطوعية» لبعض العاملين في السفارة.

والأحد الماضي، تعرض محيط السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران، لقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن «الكيان الإسرائيلي نفذ عملية قصف قرب مبنى السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران».

من جهته، أكد السفير العراقي في طهران نصير الكرعاوي، سلامة الطاقم الدبلوماسي، قائلًا إن جميع العاملين في السفارة بـ«حالة جيدة» ولم يصابوا بأذى.