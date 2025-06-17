أعرب ماهر الكنزاري، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، عن فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد، في مستهل مشوار الفريق ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخاض الترجي مواجهته الأولى صباح الثلاثاء على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، وظهر بأداء متباين بين الشوطين، حيث واجه صعوبات في البداية، قبل أن يتحسن مستواه في الشوط الثاني.

وقال الكنزاري خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" واجهنا فريقًا كبيرًا يضم لاعبين عالميين، الشوط الأول كان صعبًا، لكننا قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الثاني بعدما آمن اللاعبون بقدراتهم، لا ألوم أحدًا، بل أشعر بالفخر لما قدموه من روح وشخصية".

وأضاف المدرب التونسي أن النتيجة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى جودة المنافس، مؤكدًا أن فلامنجو يضم في تشكيلته "5 أو 6 لاعبين دوليين"، مشيرًا إلى أن التفاصيل الدقيقة هي التي صنعت الفارق في اللقاء.

ولفت الكنزاري إلى دهشته من مشاركة لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو أساسيًا، قائلاً:" لم أتوقع مشاركته بسبب تقارير عن عدم جاهزيته، لكنه لاعب كبير وأثبت تأثيره من خلال تمريرته الحاسمة للهدف الثاني".

وعن الدعم الجماهيري، قال مدرب الترجي:" جماهيرنا لا تخذلنا أبدًا، تتنقل خلف الفريق وتدرك تمامًا قوة المنافس وحجم المجهود المبذول من اللاعبين".

وأكد الكنزاري أن الترجي لم يضع "هدفًا ضخمًا" للمشاركة في البطولة، مضيفًا:" نعلم أن التأهل بات أصعب بعد الخسارة، لكننا سنخوض المباراتين المقبلتين أمام لوس أنجلوس وتشيلسي بهدف جمع أكبر عدد ممكن من النقاط".