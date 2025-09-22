وزير خارجية أيرلندا: الاعتراف بدولة فلسطين مهم لكنه غير كاف

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الاثنين، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مهم «لكنه ليس كافيًا».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «من الجيد رؤية المزيد من الدول تعترف بالدولة الفلسطينية، إنه أمر مهم، لكن لنكن واضحين: إنه ليس كافيًا».

وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية والمجاعة في غزة.

وأعلنت أربع دول غربية كبرى اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أمس الأحد، فيما ينتظر أن تعلن دول أخرى، على رأسها فرنسا، اعترافها بالدول الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين.

وأثار اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية غضب إسرائيل، حيث اعتبره حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو «مكافأة كبرى للإرهاب»، فيما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «استعراضي».

وجاءت اعترافات الدول الغربية الأربعة بدولة فلسطين تعبيرا عن الإحباط من تداعيات حرب غزة وتهدف إلى تعزيز حل الدولتين.

وانضمت الدول الأربع في قرارها إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم أيضا تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل عن الأراضي التي تحتلها إسرائيل.