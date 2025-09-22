كتائب القسام تبث فيديو لأسير إسرائيلي في غزة يهاجم نتنياهو ويدعو للتظاهر لإنقاذه

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو للأسير المحتجز لديها آلون أوهل، يهاجم فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويدعو أهله وأصدقاءه للتظاهر من أجله.

وكتبت القسام على المقطع الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تليجرام "الأسير آلون أوهل، بسبب تعنت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم"، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية على موقعها الإلكتروني.

ووصف الأسير أوهل، نتنياهو بالكاذب، قائلا "الأسرى الإسرائيليون تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة"، داعيا المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بألا يساعد نتنياهو على قتل الأسرى داخل غزة".

يأتي بث الفيدو بعدما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي عمليته الموسعة للسيطرة على مدينة غزة، والتي قال إنها "تهدف لتحرير الرهائن والقضاء على حماس".